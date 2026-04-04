Più Piccoli che Kean a Verona. Il tecnico ha scelto di valutare il da farsi con il passare delle ore, tenendo vivo il ballottaggio tra i due centravanti. Le quotazioni danno Piccoli in leggero vantaggio sul compagno di reparto, che però non vuole saperne di tirarsi indietro.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Cosa filtra dall’entourage di Moise Kean sulle sue condizioni”
Corriere dello Sport
CorSport: “Cosa filtra dall’entourage di Moise Kean sulle sue condizioni”
Le ultime informazione sulle condizioni fisiche di Kean
Secondo quanto filtra dal Viola Park le condizioni fisiche di Kean non preoccupano: si tratta solo di gestire al meglio un dispendio energetico notevole, dovuto al periodo zeppo di impegni.
Per via dei quali, spiegano fonti vicine al suo entourage, il dolore alla tibia non è ancora completamente sparito. Ciò non toglie che l’ex Juventus ci proverà fino all'ultimo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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