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Corriere Fiorentino

Emergenza infortuni. CorFio: “E meno male che la sosta avrebbe dovuto aiutare”

Emergenza infortuni. CorFio: “E meno male che la sosta avrebbe dovuto aiutare” - immagine 1
Lo scrive il Corriere Fiorentino
Redazione VN

E meno male che la sosta avrebbe dovuto aiutare gli infortunati. Teoria smentita da una lista dei convocati che racconta di una Fiorentina che va a Verona in totale emergenza.

Oltre a Dodò, Fortini e Mandragora (che non hanno recuperato) Vanoli dovrà fare a meno anche di Parisi a causa di una botta rimediata con l’Inter e, contrariamente a quanto si immaginava, ha lasciato a Firenze pure Solomon.

Un guaio non da poco, al quale si aggiunge un Kean da gestire per il dolore alla tibia e in ballottaggio con Piccoli e un Pongracic rientrato solo ieri dagli impegni negli Usa con la Croazia. In difesa spazio a Comuzzo a destra con Rugani al fianco di Ranieri, mentre davanti ci saranno Harrison e Gud. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

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