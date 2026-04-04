Emergenza infortuni. CorFio: “E meno male che la sosta avrebbe dovuto aiutare”

E meno male che la sosta avrebbe dovuto aiutare gli infortunati. Teoria smentita da una lista dei convocati che racconta di una Fiorentina che va a Verona in totale emergenza.

Oltre a Dodò, Fortini e Mandragora (che non hanno recuperato) Vanoli dovrà fare a meno anche di Parisi a causa di una botta rimediata con l’Inter e, contrariamente a quanto si immaginava, ha lasciato a Firenze pure Solomon.