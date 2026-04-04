E meno male che la sosta avrebbe dovuto aiutare gli infortunati. Teoria smentita da una lista dei convocati che racconta di una Fiorentina che va a Verona in totale emergenza.
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VIOLA NEWS news viola stampa Emergenza infortuni. CorFio: “E meno male che la sosta avrebbe dovuto aiutare”
Corriere Fiorentino
Emergenza infortuni. CorFio: “E meno male che la sosta avrebbe dovuto aiutare”
Lo scrive il Corriere Fiorentino
Oltre a Dodò, Fortini e Mandragora (che non hanno recuperato) Vanoli dovrà fare a meno anche di Parisi a causa di una botta rimediata con l’Inter e, contrariamente a quanto si immaginava, ha lasciato a Firenze pure Solomon.
Un guaio non da poco, al quale si aggiunge un Kean da gestire per il dolore alla tibia e in ballottaggio con Piccoli e un Pongracic rientrato solo ieri dagli impegni negli Usa con la Croazia. In difesa spazio a Comuzzo a destra con Rugani al fianco di Ranieri, mentre davanti ci saranno Harrison e Gud. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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