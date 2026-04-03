Parisi assente a sorpresa: il motivo è una “brutta botta presa contro l’Inter”

Alla vigilia della partita contro il Verona per la 31esima giornata di campionato il problema poteva essere dover riportare Fabiano Parisi a sinistra dato che Fortini e Dodò erano in dubbio. Ma alla pubblicazione della lista dei convocati , ecco l'imprevisto: manca anche il numero 65, oltre ai due colleghi destri e a Mandragora e Solomon.

La Fiorentina ha diffuso un report con le motivazioni delle cinque assenze, e quella di Parisi è notevole: l'ex Empoli è infatti fuori causa per una "brutta botta presa contro l'Inter". Evidentemente la botta è stata così brutta che neanche due settimane scarse sono bastate a riassorbirla. Vanoli, quindi, dovrà usare un po' di creatività nello schierare la formazione...