Quante assenze per la Fiorentina: come stanno i 5 infortunati, uno per uno

Verona-Fiorentina è una partita cruciale per la squadra viola. Vanoli però dovrà fare a meno di numerosi giocatori, alcuni dei quali assenti dalla lista dei convocati a sorpresa. La società ha comunicato le condizioni degli assenti, che sono cinque:

Mandragora, Fortini e Dodo non sono stati convocati perché non hanno ancora recuperato dai loro infortuni. Per il primo si tratta di un problema al polpaccio, per il secondo lombalgia e per il terzo risentimento al flessore. Parisi è out per una brutta botta presa contro l'Inter e non ha ancora recuperato. Solomon deve, invece, ancora recuperare completamente dall'infortunio.