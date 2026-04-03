L'amara eliminazione dal Mondiale pone di fronte una sentenza: il nostro calcio è da rifondare. Il Corriere dello Sport sottolinea un dettaglio fin troppo scontato: gli italiani in Serie A giocano sempre meno. Il quotidiano ha infatti stilato una tabella con i giocatori nostrani che hanno almeno 15 presenze da 45' si contano sulle dita di una mano, al massimo due nemmeno complete.
Corriere dello Sport
In A gli italiani giocano poco. Fiorentina e altre due esempi virtuosi
La Fiorentina fra le migliori—
In questo senso, la Fiorentina è fra le più virtuose, visto che insieme a Cremonese e Cagliari conta sette giocatori italiani con un po' di continuità. Le altre sono ben sotto, tanto che i dato totale dice che solo 72 italiani su 168 hanno giocato più di 675' totali, fra l'altro con età media 25 anni. Di fatto, portieri esclusi, soltanto il 37,5% trova spazio con continuità. A chiudere la classifica, manco a dirlo, il Como: due italiani in rosa, uno impiegato (Goldaniga) per 14 minuti totali. E dal mercato, si legge, soltanto 12 movimenti su 70 hanno riguardato calciatori italiani e solo 6 hanno spazio con regolarità. I club puntano sempre meno sui nostri ragazzi, indebolendo il movimento: e poi si presenta il conto.
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