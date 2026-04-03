In A gli italiani giocano poco. Fiorentina e altre due esempi virtuosi

L'amara eliminazione dal Mondiale pone di fronte una sentenza: il nostro calcio è da rifondare. Il Corriere dello Sport sottolinea un dettaglio fin troppo scontato: gli italiani in Serie A giocano sempre meno. Il quotidiano ha infatti stilato una tabella con i giocatori nostrani che hanno almeno 15 presenze da 45' si contano sulle dita di una mano, al massimo due nemmeno complete.

La Fiorentina fra le migliori

In questo senso, la Fiorentina è fra le più virtuose, visto che insieme a Cremonese e Cagliari conta sette giocatori italiani con un po' di continuità. Le altre sono ben sotto, tanto che i dato totale dice che solo 72 italiani su 168 hanno giocato più di 675' totali, fra l'altro con età media 25 anni. Di fatto, portieri esclusi, soltanto il 37,5% trova spazio con continuità. A chiudere la classifica, manco a dirlo, il Como: due italiani in rosa, uno impiegato (Goldaniga) per 14 minuti totali. E dal mercato, si legge, soltanto 12 movimenti su 70 hanno riguardato calciatori italiani e solo 6 hanno spazio con regolarità. I club puntano sempre meno sui nostri ragazzi, indebolendo il movimento: e poi si presenta il conto.