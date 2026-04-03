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la Repubblica

Nessuna certezza su Dodò e Fortini. Il piano di Vanoli per Kean

Kean
Ancora qualche dubbio di formazione in casa Fiorentina, che Vanoli dovrà sciogliere durante la rifinitura: il piano ideato per Kean
Redazione VN

Ancora in evoluzione la formazione della Fiorentina che giocherà domani pomeriggio a Verona, con diversi dubbi. Come scrive La Repubblica, in difesa a destra né Dodo né Fortini danno garanzie per via dei rispettivi infortuni e andranno valutati nella rifinitura e Pongracic si aggregherà al gruppo solo oggi dopo gli impegni con la Croazia. Poi, a centrocampo Mandragora resta in dubbio, mentre in attacco il grande interrogativo è Kean. Se Moise avrà pienamente recuperato giocherà, altrimenti spazio a Piccoli e maglia da titolare per Kean giovedì in Conference.

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