Nessuna certezza su Dodò e Fortini. Il piano di Vanoli per Kean

Ancora in evoluzione la formazione della Fiorentina che giocherà domani pomeriggio a Verona, con diversi dubbi. Come scrive La Repubblica, in difesa a destra né Dodo né Fortini danno garanzie per via dei rispettivi infortuni e andranno valutati nella rifinitura e Pongracic si aggregherà al gruppo solo oggi dopo gli impegni con la Croazia. Poi, a centrocampo Mandragora resta in dubbio, mentre in attacco il grande interrogativo è Kean. Se Moise avrà pienamente recuperato giocherà, altrimenti spazio a Piccoli e maglia da titolare per Kean giovedì in Conference.