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Rep: “Il piano di Vanoli e Paratici per non ricadere negli errori passati”

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Verona-Fiorentina va a chiudere un cerchio importante: guai ad abbassare la guardia proprio in questo momento. L’analisi de La Repubblica: Da quel Verona-Fiorentina Vanoli ha iniziato a rimettere la chiesa al centro del villaggio e il suo...
Redazione VN

Verona-Fiorentina va a chiudere un cerchio importante: guai ad abbassare la guardia proprio in questo momento. L'analisi de La Repubblica:

Da quel Verona-Fiorentina Vanoli ha iniziato a rimettere la chiesa al centro del villaggio e il suo certosino lavoro ha prodotto i frutti sperati anche da un punto di vista atletico con una squadra che corre e viene fuori alla distanza - laddove invece nei minuti di recupero spesso si sono rivelati fatali in negativo e mentale, riuscendo a inculcare nella testa del gruppo l'obiettivo salvezza come priorità e non come un qualcosa di scontato solo per status tecnico. Ed è su quest'ultimo aspetto, quello mentale, che il tecnico, insieme a Paratici, in queste settimane di sosta per le nazionali ha insistito per evitare che a Verona la Fiorentina possa ricadere negli errori del passato verso la svolta definitiva.

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