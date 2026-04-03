Verona-Fiorentina va a chiudere un cerchio importante: guai ad abbassare la guardia proprio in questo momento. L'analisi de La Repubblica:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Rep: “Il piano di Vanoli e Paratici per non ricadere negli errori passati”
la Repubblica
Rep: “Il piano di Vanoli e Paratici per non ricadere negli errori passati”
Verona-Fiorentina va a chiudere un cerchio importante: guai ad abbassare la guardia proprio in questo momento. L’analisi de La Repubblica: Da quel Verona-Fiorentina Vanoli ha iniziato a rimettere la chiesa al centro del villaggio e il suo...
Da quel Verona-Fiorentina Vanoli ha iniziato a rimettere la chiesa al centro del villaggio e il suo certosino lavoro ha prodotto i frutti sperati anche da un punto di vista atletico con una squadra che corre e viene fuori alla distanza - laddove invece nei minuti di recupero spesso si sono rivelati fatali in negativo e mentale, riuscendo a inculcare nella testa del gruppo l'obiettivo salvezza come priorità e non come un qualcosa di scontato solo per status tecnico. Ed è su quest'ultimo aspetto, quello mentale, che il tecnico, insieme a Paratici, in queste settimane di sosta per le nazionali ha insistito per evitare che a Verona la Fiorentina possa ricadere negli errori del passato verso la svolta definitiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA