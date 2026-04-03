Fiorentina, oltre 12 milioni in commissioni. Corsport: “I costi crescono”

La Fiorentina è in Top Ten per commissioni ai procuratori. I costi sono cresciuti ancora nel 2025 rispetto all'anno precedente.

Come spesso accade, nell'analisi dei club nostrani c'è anche il tema commissioni ai procuratori. Le famose percentuali che spettano ad agenti e intermediari diventano spesso oggetto di discussione, anche perché sono sempre più alte. Il dossier del Corriere dello Sport racconta che nell'anno solare 2025 sono stati 249,4 i milioni di euro versati nelle tasche dei procuratori. Un aumento totale del 10%. Domina la classifica la Juventus, con oltre 32, seguita da Napoli (24,6) e Milan (22,9). Poi Inter e Roma chiudono la top five.