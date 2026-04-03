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Fiorentina, oltre 12 milioni in commissioni. Corsport: “I costi crescono”

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La Fiorentina è in Top Ten per commissioni ai procuratori. I costi sono cresciuti ancora nel 2025 rispetto all'anno precedente.
Redazione VN

Come spesso accade, nell'analisi dei club nostrani c'è anche il tema commissioni ai procuratori. Le famose percentuali che spettano ad agenti e intermediari diventano spesso oggetto di discussione, anche perché sono sempre più alte. Il dossier del Corriere dello Sport racconta che nell'anno solare 2025 sono stati 249,4 i milioni di euro versati nelle tasche dei procuratori. Un aumento totale del 10%. Domina la classifica la Juventus, con oltre 32, seguita da Napoli (24,6) e Milan (22,9). Poi Inter e Roma chiudono la top five.

E la Fiorentina?

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I viola si assestano fra i top ten del campionato, in una posizione che - visto il mercato operato - mal si allinea con la posizione attuale in classifica. Ma tant'è. 12,6 i milioni di euro elargiti dai viola, in ottava posizione dietro a Como e Atalanta.

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