C’è un dato allarmante sui giovani italiani. E Comuzzo ne è il chiaro esempio

In Serie A appena il 9% dei minuti complessivi è giocato da calciatori italiani cresciuti nei vivai dei club , il valore più basso tra i cinque principali campionati continentali. Il confronto è netto: in Spagna si supera il 21%, in Francia il 14%, mentre Germania e Inghilterra si attestano oltre il 13%. Con il 67,5% di giocatori stranieri, la Serie A è oggi la lega più internazionalizzata d’Europa . Il dato, di per sé, non sarebbe negativo - detto che spesso la qualità aggiunta da chi non è convocabile è davvero minima - se accompagnato da un’adeguata valorizzazione del talento locale.

L’Italia rimane ancorata al breve periodo e si concentra sui risultati immediati a scapito dello sviluppo dei giovani e della filiera interna. Così facendo indebolisce il movimento: diminuiscono i praticanti, le scuole calcio faticano e altri sport guadagnano terreno. Il problema, dunque, non è né episodico, né contingente: è strutturale. E senza un cambio di rotta deciso, il divario con le altre grandi realtà europee è destinato ad ampliarsi ulteriormente.