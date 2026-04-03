Nazione: “Pongracic rientra oggi, Fortini out. Rebus Mandragora”

Vanoli fa la conta a poche ore dal match di Verona. Perché detto delle condizioni di Kean ( fisiche e psicologiche, andrà in panchina ), ci sono anche altri elementi da valutare in casa Fiorentina. E non è un grattacapo da poco per il tecnico, che ha bisogno di tutti per centrare la salvezza a partire proprio dalla partita del Bentegodi. Solo ieri il gruppo si è ricompattato con quasi tutti e cinque i nazionali rientrati, ma si impongono alcune riflessioni.

Pongracic e gli altri

La Nazione oggi in edicola fa il punto. L'ultimo a tornare (solo oggi) sarà Pongracic: il croato è stato impegnato con la Nazionale in America e dovrà smaltire il lungo viaggio. Da capire se sarà pronto subito. Ha lavorato con fasciatura anche Dodo, sì insieme ai compagni ma solo parzialmente e domani dovrebbe andare in panchina. Fuori sicuramente Fortini, che continua a convivere con noie fisiche che gli hanno anche fatto saltare la Nazionale: si spera di recuperarlo per la gara di andata contro il Crystal Palace. Resta un punto interrogativo Mandragora: l'infortunio contro l'Inter si è rivelato più serio del previsto e in undici giorni non ha mai ripreso a lavorare in gruppo.