In questo momento così difficile per il nostro calcio, Giovanni Galli non manca di esprimere il suo pensiero sui mali del nostro movimento racconta al Corriere Fiorentino tutti i dolori di Bosnia-Italia, dall'amarezza per la mancata qualificazione alle inevitabili dimissioni di Gravina. La sua certezza: "Serve far giocare più italiani possibili, stravolgere la mentalità a partire dalle scuole calcio. Spero che in FIGC vada un'eccellenza, Maldini sarebbe perfetto".
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VIOLA NEWS news viola stampa Galli: “Calcio italiano malato. Ma la Fiorentina va controcorrente”
Corriere Fiorentino
Galli: “Calcio italiano malato. Ma la Fiorentina va controcorrente”
Giovanni Galli analizza i problemi del disastrato calcio italiano e sottolinea i meriti della Fiorentina, che punta invece sugli italiani.
Fiorentina in controtendenza—
In Italia, in questo senso, i viola fanno storia a parte visto che da tempo stanno puntando su calciatori italiani. "Merito di Barone, che volle puntare sui giovani fatti in casa. Penso che la Fiorentina sia un esempio, ma bisogna avere pazienza e aiutare i nostri ragazzi come successo a me. Esordii in viola da ultimo in classifica ma non ho mai avvertito pressione e questo mi ha permesso di crescere al meglio". Infine, un pensiero sul giovanissimo Croci: "Stiamo calmi, ha solo 16 anni e deve fare i suoi step. Ora in Primavera deve avere il sostegno di tutti e poi si vedrà. Bruciare le tappe è sempre rischioso" chiosa.
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