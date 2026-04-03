Galli: “Calcio italiano malato. Ma la Fiorentina va controcorrente”

Fiorentina in controtendenza

In Italia, in questo senso, i viola fanno storia a parte visto che da tempo stanno puntando su calciatori italiani. "Merito di Barone, che volle puntare sui giovani fatti in casa. Penso che la Fiorentina sia un esempio, ma bisogna avere pazienza e aiutare i nostri ragazzi come successo a me. Esordii in viola da ultimo in classifica ma non ho mai avvertito pressione e questo mi ha permesso di crescere al meglio". Infine, un pensiero sul giovanissimo Croci: "Stiamo calmi, ha solo 16 anni e deve fare i suoi step. Ora in Primavera deve avere il sostegno di tutti e poi si vedrà. Bruciare le tappe è sempre rischioso" chiosa.