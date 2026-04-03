Ndour in grande spolvero, Corsport: “Una certezza nella mediana viola”

Cher Ndour è tornato dalla Nazionale con una certezza: è uno fra i più in forma della Fiorentina. E si candida per un ruolo da protagonista.

Redazione VN 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 07:26)

Se per Kean l'avventura azzurra è andata come peggio non poteva (ma solo per il risultato finale), c'è anche chi dalla finestra di sosta ha tratto beneficio. Si tratta di Cher Ndour, in grande evidenza con l'Under 21 azzurra: il centrocampista è stato crescente protagonista con la Fiorentina e poi con l'Italia, tornando ora col morale alto verso la partita con l'Hellas Verona.

Qualità e gol — Come spiega il Corriere dello Sport, Ndour ha gradualmente meritato la fiducia di Vanoli non solo per emergenza. I suoi numeri parlano chiaro: 34 presenze e 5 gol totali, una sosta appena passata con due reti contro Macedonia e Svezia agli ordini di Baldini dopo quella all'Inter. Prestazioni che lo pongono all'attenzione anche in chiave Nazionale. Oggi, intanto c'è da centrare la salvezza: in questa prima parte di 2026 il ragazzo può diventare determinante: affidabile e certo, utilissimo per il traguardo imposto. Domani a Verona si attende la riprova, viste anche le difficoltà di Mandragora, con la sua capacità di interpretare le due fasi di gioco.