La ricetta di Vanoli, Nazione: “Riposo e recupero fisico per un finale al top”

La Fiorentina ha sfruttato la sosta nel modo giusto. O almeno spera. Il lavoro di Vanoli - al netto dei Nazionali assenti - si è incentrato sulla necessità di arrivare al massimo delle energie agli ultimi appuntamenti stagionali, così da centrare la salvezza e provare pure ad andare avanti in Conference. Come spiega La Nazione oggi in edicola, fra giorni liberi di recupero e lavoro ad hoc, l'idea del tecnico è quella di ritrovare un gruppo pronto, tonico e rigenerato.

Serenità e lucidità

Il timore del tecnico era proprio questo: avere una squadra svuotata di testa e stremata dopo la lunga rincorsa. Nessuno può sentirsi al sicuro prima del tempo e la partita del Bentegodi è un jolly da sfruttare. L'altro grande obiettivo era quello fisico: arrivare lucidi agli ultimi appuntamenti è fondamentale. La sosta è servita per ritrovare quasi del tutto Solomon, Mandragora, ma anche lavorare con calma su Dodo e Kean. Perché il prossimo mese e mezzo sarà decisivo.