Kean è tornato a casa. CorFio: “Il guerriero ferito in panchina a Verona”

Moise Kean è tornato al Viola Park dopo la delusione azzurra. L'attaccante non è al meglio fisicamente e mentalmente e andrà in panchina.

Redazione VN 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 07:12)

Moise Kean è tornato (mestamente) al Viola Park. Nonostante una sua rete in Bosnia il Mondiale non è arrivato. Il Corriere Fiorentino tratteggia un giocatore deluso, amareggiato e pure non al meglio. In azzurro non ha subìto colpi né ricadute, ma l'infortunio rimediato alla tibia continua a dargli qualche problema: va attenzionato e gestito in maniera particolare. A livello mentale, poi, la mazzata e la tanta pressione con l'Italia lasciano più di un dubbio sulla sua presenza da titolare a Verona. Ieri si è allenato da solo con un programma personalizzato e ad oggi l'ipotesi più concreta sembra quella che lo vedrebbe in panchina al Bentegodi e titolare in Conference.

Gli altri — Pongracic rientrerà in queste ore dagli USA e avrà pochi giorni dalla partita di campionato (Rugani e Comuzzo possibili candidati), Mandragora anche ieri a parte e Dodo che sta smaltendo il piccolo infortunio.