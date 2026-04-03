Piccoli-Kean, Nazione: “Abituiamoci alla staffetta. Fra orgoglio e riscatto”

La Fiorentina aspetta i gol di Piccoli. L'attaccante farà la staffetta con Kean e spera di chiudere al meglio. È lui il centravanti del futuro

Redazione VN 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 07:39)

Al netto delle condizioni fisiche di ognuno sarà così: fra Piccoli e Kean ci sarà staffetta in zona d'attacco fino alla fine. A Verona, a conti fatti, salvo sorprese dovrebbe toccare all'ex Cagliari viste le condizioni difficile dell'azzurro sia fisiche che mentali. Non sarà un atto banale: prima di tutto c'è il bene della squadra, che se andrà avanti anche in Conference League potrà comunque contare su due opzioni da alternare.

L'occasione del riscatto — Al Bentegodi toccherà a Piccoli, che innanzitutto cerca i gol. Il pane per un attaccante, specie se - come ricorda La Nazione - è costato la bellezza di 27 milioni. Al di là dei molteplici motivi, oggi ha un obiettivo chiaro: sfruttare al meglio una chance importante, in una sorta di sfida al suo passato recente. Anche perché a fine anno ci saranno alcune valutazioni: Kean resterà? In ogni caso, vista la spesa, sarà proprio Piccoli il centravanti del futuro. A livello psicologico è sembrato avere una ripresa, se arriveranno anche i gol anche le nubi nere potranno finalmente andarsene.