La Conference si scalda, Corsport: “Oltre 1.600 tifosi attesi a Londra”

Domani al Bentegodi non ci saranno tifosi viola per il noto divieto fino a fine campionato, ma in Conference la gente di Firenze si farà vedere eccome. Per la gara di andata dei quarti di finale in Inghilterra, al Selhurst Park ci sarà il pienone. Il totale dice oltre 25.000 biglietti staccati, con ampia presenza di sostenitori gigliati.

Settore ospiti sold-out

Sono praticamente andati a ruba i 1.250 tagliandi messi a disposizione dal Crystal Palace per la gara e così il club ha aggiunto 350 posti ulteriori. Come rivela il Corriere dello Sport, quindi, si prospettano almeno 1.600 tifosi sugli spalti a sostegno dei ragazzi di Vanoli. Ed è partita benissimo anche la vendita per il ritorno al Franchi: 22.000 i posti disponibili, nella speranza di arrivare molto vicini a un tutto esaurito.