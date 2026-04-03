Il giornalista Stefano Cappellini, attraverso il suo spazio su La Repubblica, ha analizzato la questione toto-allenatore in casa Fiorentina, ormai scoppiata da una settimana a questa partita. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa L’analisi: “Sospendere il toto-allenatore. Futuro Vanoli? Deciderà il campo”
la Repubblica
L’analisi: “Sospendere il toto-allenatore. Futuro Vanoli? Deciderà il campo”
Il commento del giornalista, Stefano Cappellini, sul finale di stagione che attende la Fiorentina e il lavoro svolto da Vanoli
Vincere a Verona per andare a Londra senza pensieri, con la leggerezza di chi sa di poter spendere ogni goccia di sudore senza doverla risparmiare per altri e più urgenti obiettivi. Basta e avanza questo obiettivo a preparare la partita del Bentegodi, stadio che negli anni ha visto la Viola oscillare tra vittorie di goleada e prestazioni horror come quella dello scorso anno, forse la peggior partita in assoluto dell'era Palladino. E questa Fiorentina resta come la scatola di cioccolatini di Forrest Gump: non sai mai cosa ti aspetta. Mentre Zenica, come già l'imbarcata di gol in Israele e la spremuta con la Norvegia, ci ricordano che pericolo abbiamo scampato quando Gattuso fu per pochi giorni l'allenatore ufficiale della Fiorentina, bisogna rendere atto al mister in carica di aver fatto un buon lavoro. Cosa ne sarà di Vanoli lo deciderà il campo, e la Conference prima di ogni altra cosa, ma intanto sarebbe bene sospendere il toto-allenatore. Nel giudizio su Vanoli pesa un equivoco coltivato da molti, e cioè l'idea che in fondo la Viola si sarebbe ripresa comunque, perché ha il settimo monte ingaggi, perché un po' di qualità c'è e magari perché si chiama Fiorentina. Ma non è così. Ha ragione De Gea. Se oggi si può sperare in una salvezza non troppo agitata, e persino nel sogno di un trofeo, è perché qualcuno ha preso una squadra esanime e l'ha trasformata in qualcosa di decente. Nessun miracolo, per carità. Ma nulla di scontato e automatico.
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