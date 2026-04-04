La Nazione si sofferma sulla formazione in vista della sfida di questa sera contro il Verona, in particolare sulla possibilità di vedere in campo Moise Kean.Toccherà alla Fiorentina, con molte assenze, portare a casa i 3 punti nonostante queste difficoltà:
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La Nazione
Nazione: “Moise Kean giocherà a Verona solo a una condizione”
Da capire se l'attaccante partirà titolare
Dodò è rimasto a casa dopo i problemi muscolari. Ma sono tante le assenze: Parisi, Solomon, Mandragora e Fortini, tutti per problemi diversi, hanno alzato bandiera bianca. E Vanoli ha convocato tanti Primavera. Comuzzo potrebbe giocare terzino destro, Giusto per dare l'idea. A tenere banco è anche il dilemma 'Kean sì o Kean no'. Se fosse un referendum l'esito sarebbe esattamente l'opposto di quello recentemente archiviato con argomenti ben più importanti. Ma le condizioni del centravanti viola, reduce dalle delusioni azzurre, restano sempre da monitorare e valutare. L'impressione è che in casa viola si darà il via libera - almeno all'inizio - solo se i dati confermeranno un rischio accettabile. Anche perché giovedi si torna in campo per la Conference a Londra. Non una gara banale. Piccoli è in preallarme. Non dipenderà solo dai singoli, ma da tutta la squadra. Ora più che mai nei momenti di difficoltà.
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