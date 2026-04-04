CorFio avverte: “Fiorentina, ecco perché la sfida col Verona è una trappola”

Il Corriere Fiorentino su Verona-Fiorentina

Redazione VN 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 10:10)

La trasferta a Verona rappresenta una sfida insidiosa per la Fiorentina, che arriva da cinque risultati utili consecutivi ma rischia di pagare il calo di tensione dopo la pausa per le Nazionali. Prima dello stop, i viola avevano mostrato solidità e carattere, come dimostra la rimonta contro l’Inter, ma le due settimane di pausa potrebbero aver alimentato un pericoloso senso di appagamento. Aprile sarà decisivo, con un calendario fitto tra campionato e Conference League, che potrebbe mettere a dura prova continuità e concentrazione.

La partita contro l'Hellas Verona è uno scontro diretto fondamentale per la classifica, ancora molto incerta. La squadra allenata da Vanoli deve ripartire dall’atteggiamento mostrato prima della sosta: determinazione, capacità di reagire e spirito combattivo, qualità che hanno permesso di ottenere risultati importanti, come la vittoria a Cremona. Tuttavia, la situazione resta delicata, anche alla luce dei risultati delle concorrenti, e non sono concessi passi falsi nelle ultime otto giornate.

Nonostante i progressi e i 17 punti in più rispetto al Verona, la Fiorentina resta in una posizione fragile e deve evitare cali di concentrazione, già visti in passato. Gli avversari, pur in difficoltà, giocheranno una partita decisiva per la salvezza e venderanno cara la pelle. Servirà quindi una prestazione attenta e continua, anche considerando i precedenti negativi dopo le pause per le Nazionali: in questa stagione, infatti, i viola non sono mai riusciti a vincere al rientro, segno di una fragilità mentale che dovrà essere superata. Lo scrive il Corriere Fiorentino.