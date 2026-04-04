Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Palladino: “65 punti quando li rifanno? Via con una telefonata, io i manager li scelgo”

Corriere della Sera

Palladino: “65 punti quando li rifanno? Via con una telefonata, io i manager li scelgo”

Palladino: “65 punti quando li rifanno? Via con una telefonata, io i manager li scelgo” - immagine 1
Le parole di Raffaele Palladino sull'addio alla Fiorentina
Redazione VN

Raffaele Palladino, intervistato al Corriere della Sera, è tornato a parlare del suo addio alla Fiorentina. Le parole dell'allenatore dell'Atalanta:

Sono stato benissimo a Firenze abbiamo fatto qualcosa di enorme. Un bagaglio anche di vita che mi porterò dietro per sempre. Sessantacinque punti, non so quando riusciranno a rifarli. Auguro loro di salvarsi e di centrare ancora quest’obiettivo. Sono andato via, vero, con una telefonata. Con i dirigenti avevamo visioni completamente differenti. Io li scelgo i manager, il binomio si deve incastrare, è fondamentale per ottenere risultati. Ho fatto una cosa forte, ma io non alleno per soldi ma per ambizione, lì non c’erano più i presupposti. Pensavano che avessi già una squadra, i fatti hanno detto il contrario.

Palladino ricorda Commisso: “Un papà, sincero e leale. Mi è stato sempre vicino”

Leggi anche
Tuttosport: “Kean a mezzo servizio ma in missione, attendendo il mercato estivo”
Opportunità da non buttare a Verona. Ecco su cosa hanno lavorato Vanoli e Paratici

© RIPRODUZIONE RISERVATA