Raffaele Palladino, intervistato al Corriere della Sera, è tornato a parlare del suo addio alla Fiorentina. Le parole dell'allenatore dell'Atalanta:
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VIOLA NEWS news viola stampa Palladino: “65 punti quando li rifanno? Via con una telefonata, io i manager li scelgo”
Corriere della Sera
Palladino: “65 punti quando li rifanno? Via con una telefonata, io i manager li scelgo”
Le parole di Raffaele Palladino sull'addio alla Fiorentina
Sono stato benissimo a Firenze abbiamo fatto qualcosa di enorme. Un bagaglio anche di vita che mi porterò dietro per sempre. Sessantacinque punti, non so quando riusciranno a rifarli. Auguro loro di salvarsi e di centrare ancora quest’obiettivo. Sono andato via, vero, con una telefonata. Con i dirigenti avevamo visioni completamente differenti. Io li scelgo i manager, il binomio si deve incastrare, è fondamentale per ottenere risultati. Ho fatto una cosa forte, ma io non alleno per soldi ma per ambizione, lì non c’erano più i presupposti. Pensavano che avessi già una squadra, i fatti hanno detto il contrario.
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