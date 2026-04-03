E dopo Gravina e Buffon, tocca a Gattuso: l’allenatore lascia la Nazionale

Rino Gattuso non sarà più il ct della nazionale italiana. L'ex allenatore del Milan ha raggiunto, come riportato da più fonti, un accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Dopo Buffon e Gravina, che hanno invece rassegnato le dimissioni, arriva il terzo addio dopo la sconfitta in Bosnia. Adesso ci sarà da capire chi prenderà il suo posto, con Silvio Baldini che potrebbe subentrare dall'Under 21 e traghettare l'Italia fino a fine giugno guidandola nelle amichevoli contro Grecia e Lussemburgo.