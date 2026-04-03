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Sentite Zazzaroni: “Io metterei Agnelli al posto di Gravina. E non sono juventino”

Sentite Zazzaroni: “Io metterei Agnelli al posto di Gravina. E non sono juventino” - immagine 1
L'idea di Zazzaroni
Redazione VN

Ivan Zazzaroni, nelle colonne del Corriere dello Sport, ha lanciato un'idea/provocazione sul futuro della FIGC. Il direttore del noto quotidiano vedrebbe bene Andrea Agnelli a capo del sistema calcio in Italia:

Se mi fosse chiesto di indicare un nome, farei quello di chi considero il più competente in assoluto, ma anche il meno spendibile. Posso permettermelo perché non sono juventino: Andrea Agnelli. Sì, proprio quello che ha da poco patteggiato per evitare che un processo durasse all’infinito. PS. Anche un Binaghi non mi dispiacerebbe: se lo trovate nel calcio fatemi un fischio. Conoscendolo, so che da numero uno della Figc partirebbe spianando Jurassic Park, che è dalle parti di Campo Marte

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