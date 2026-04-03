Ivan Zazzaroni, nelle colonne del Corriere dello Sport, ha lanciato un'idea/provocazione sul futuro della FIGC. Il direttore del noto quotidiano vedrebbe bene Andrea Agnelli a capo del sistema calcio in Italia:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Sentite Zazzaroni: “Io metterei Agnelli al posto di Gravina. E non sono juventino”
altre news
Sentite Zazzaroni: “Io metterei Agnelli al posto di Gravina. E non sono juventino”
L'idea di Zazzaroni
Se mi fosse chiesto di indicare un nome, farei quello di chi considero il più competente in assoluto, ma anche il meno spendibile. Posso permettermelo perché non sono juventino: Andrea Agnelli. Sì, proprio quello che ha da poco patteggiato per evitare che un processo durasse all’infinito. PS. Anche un Binaghi non mi dispiacerebbe: se lo trovate nel calcio fatemi un fischio. Conoscendolo, so che da numero uno della Figc partirebbe spianando Jurassic Park, che è dalle parti di Campo Marte
© RIPRODUZIONE RISERVATA