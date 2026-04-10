La mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2027 in Qatar ha lasciato una ferita profonda, per la terza volta consecutiva, nel calcio azzurro. In questo scenario, Silvio Baldini diventa protagonista di un nuovo capitolo. Il tecnico, alla giuda dell'Under 21 dallo scorso Luglio, è stato scelto per condurre la Nazionale maggiore nelle due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Baldini porterà con sé il blocco dell'Under 21, premiando i ragazzi che ha cresciuto e valorizzato nell'ultimo anno. Una scelta non solo tecnica, ma simbolica: dare responsabilità a chi rappresenta il futuro dell'Italia.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Italia, Baldini per la rinascita. Ndour e Comuzzo verso l’esordio in azzurro?
nazionali
Italia, Baldini per la rinascita. Ndour e Comuzzo verso l’esordio in azzurro?
Ecco quando Comuzzo e Ndour potrebbero esordire in Nazionale maggiore sotto la guida di Baldini.
Tra i nomi più interessanti ci sono sicuramente i due giovani viola: Cher Ndour (classe 2004) e Pietro Comuzzo (classe 2005). Per entrambi, le due amichevoli di Giugno potrebbero significare molto più di una semplice convocazione: un vero e proprio esordio con la Nazionale maggiore. Baldini, che appena un anno fa celebrava il trionfo nei playoff di serie C con il Pescara, è ora chiamato ad affrontare una sfida più grande: dare un'identità all'Italia de domani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA