Italia, Baldini per la rinascita. Ndour e Comuzzo verso l’esordio in azzurro?

La mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2027 in Qatar ha lasciato una ferita profonda, per la terza volta consecutiva, nel calcio azzurro. In questo scenario, Silvio Baldini diventa protagonista di un nuovo capitolo. Il tecnico, alla giuda dell'Under 21 dallo scorso Luglio, è stato scelto per condurre la Nazionale maggiore nelle due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Baldini porterà con sé il blocco dell'Under 21, premiando i ragazzi che ha cresciuto e valorizzato nell'ultimo anno. Una scelta non solo tecnica, ma simbolica: dare responsabilità a chi rappresenta il futuro dell'Italia.