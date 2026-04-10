Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Crystal Palace:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Vanoli (conf): “Pongracic ha chiesto il cambio, Comuzzo deve maturare. Siamo questi”
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Vanoli (conf): “Pongracic ha chiesto il cambio, Comuzzo deve maturare. Siamo questi”
Il commento dell'allenatore in sala stampa
Abbiamo approcciato benissimo, poi la gara è cambiata sull'episodio del rigore, lì c'era anche il portiere... Siamo un po' usciti dalla partita e abbiamo preso il secondo gol. Non mi è piaciuto il finale. Non ti puoi permettere di buttare via una qualificazione così, oltre al terzo potevi prendere il quarto e non va bene, è assurdo. A tratti la prestazione mi è piaciuta molto rispetto a Verona, abbiamo giocato con personalità contro un avversario superiore a livello tecnico e fisico.
Atteggiamento—
All'interno della partita i cambi fanno la differenza, andate a vedere chi potevo mettere... Non bisogna essere negativi, la stagione è questa, mi dispiace per i tifosi. Non è vero che non ci siamo impegnati, che non abbiamo dato tutto. Io penso che nel secondo tempo potevamo riaprire la partita.
Fastidio—
Quello che ha dato fastidio è stato non tenere aperto il risultato. Nulla è impossibile, ci proveremo anche noi ma l'obiettivo ora è la partita contro la Lazio. La differenza tra la 14esima di Serie A e la 14esima di Premier League c'è, non si può negarlo.
Pongracic e Comuzzo—
Pongracic ha chiesto il cambio perché aveva fastidio al flessore. Il finale mi ha fatto arrabbiare, Comuzzo deve maturare perché se fa un errore non deve finire lì. Le sostituzioni mi devono dare qualcosa.
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