Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo la vittoria contro la Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Glasner: “Bene a parte i primi venti minuti. Fiorentina grande del nostro calcio”
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Glasner: “Bene a parte i primi venti minuti. Fiorentina grande del nostro calcio”
Le parole dell'allenatore del Crystal Palace
Un'ottima prestazione la nostra, a parte i primi 20 minuti. L'atmosfera dello stadio ci ha aiutato e lo dimostrano le occasioni create in tutta la gara. Questa sera c'è stata un'atmosfera particolare, la Fiorentina è una grande del nostro calcio e quindi dovevamo dare il massimo. Adesso pensiamo al ritorno. Gli infortunati? Recuperare questi giocatori è importante, ma non è stato un problema per tutta la stagione. Quando si gioca tanto è normale avere questi periodi complicati. Adesso ne stiamo uscendo e i risultati sono arrivati. Mateta? Sono contento, se lo merita. Ha dato tutto per la squadra, ha lavorato duramente per tornare disponibile. Giocherà il ritorno, non col Newcastle. Sarr? Non sono sorpreso, sapevo fin da subito che si trattava di un giocatore importante. Ha segnato con uno schema provato in allenamento e questo mi rende contento.
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