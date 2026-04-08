Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli prende la parola direttamente dalla pancia di Selhurst Park alla vigilia del match contro il Crystal Palace. Le sue dichiarazioni integrali su Violanews a partire dalle 19:30 italiane:
La conferenza
LIVE – Vanoli: “Orgogliosi di essere qui. Kean ha ancora dolore”
"Glasner è un grande allenatore. Ha portato organizzazione. Loro sono forti nelle transizioni e hanno un'idea di gioco che fa capire da dove arriva questo allenatore. La squadra fa la Premier e sappiamo che campionato sia. So quanto sia lontano dal nostro campionato. Ma ai ragazzi ho detto che per noi deve essere un orgoglio essere qui. Guardiamo partita per partita, ce la giochiamo sapendo che il campo è difficile con un ambiente caldo. Sarà un bellisismo test. Si gioca su due partite, dobbiamo esser bravi a stare dentro la gara, vedremo anche la nostra crescita. Kean? Ha manifestato questo dolore alla tibia che si porta dietro da tantissimo. Cerchiamo, come sempre, di gestirlo. Oggi non poteva farcela."
Assenti—
"Mi sarebbe piaciuto arrivare a ranghi completi. Con queste squadre hai bisogno di tutti. Ma a me la parola emergenza non piace. Lavoro in ogni situazione e questa deve essere un'occasione per chi gioca di meno e per i ragazzi più giovani, se potranno entrare. Quando si gioca da squadra si ottengono grandi risultati. Questi ultimi due mesi sono i più difficili. L'ultimo pezzo è sempre più diffiicle. Fiducia in tutti i miei ragazzi. Balbo ha fatto benissimo sabato, per esempio. Io non voglio mai alibi"
Gli infortuni—
"Quello che posso decidere lo dico, come successo per Dodò. Sul resto c'è un responsabile medico che dirama i comunicati"
*IN AGGIORNAMENTO*
© RIPRODUZIONE RISERVATA