LIVE – Vanoli: “Orgogliosi di essere qui. Kean ha ancora dolore”

"Glasner è un grande allenatore. Ha portato organizzazione. Loro sono forti nelle transizioni e hanno un'idea di gioco che fa capire da dove arriva questo allenatore. La squadra fa la Premier e sappiamo che campionato sia. So quanto sia lontano dal nostro campionato. Ma ai ragazzi ho detto che per noi deve essere un orgoglio essere qui. Guardiamo partita per partita, ce la giochiamo sapendo che il campo è difficile con un ambiente caldo. Sarà un bellisismo test. Si gioca su due partite, dobbiamo esser bravi a stare dentro la gara, vedremo anche la nostra crescita. Kean? Ha manifestato questo dolore alla tibia che si porta dietro da tantissimo. Cerchiamo, come sempre, di gestirlo. Oggi non poteva farcela."