Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo del club inglese. Ecco le sue parole in vista della sfida di domani con la Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Glasner: “Ero a Verona sabato, ho parlato con Pongracic. Ecco cosa mi aspetto”
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Glasner: “Ero a Verona sabato, ho parlato con Pongracic. Ecco cosa mi aspetto”
"La Fiorentina sta centrando la salvezza, si concentreranno sulla Conference. Poi hanno diversi infortunati, vedremo chi recupererà. Contro lo Jagiellonia ho visto un calcio molto inteso da parte della squadra di Paolo Vanoli"
Adam Wharton sta bene, ci sarà domani. Mentre Eddie Nketiah non ci sarà e questo è un peccato. Settimane di sosta? Le abbiamo gestite molto bene, i miei giocatori hanno avuto 8 giorni di riposo. Io non ero abituato a stare fermo, sono andato a sciare e ho fatto il papà (ndr ride). Con 7 giocatori abbiamo iniziato prima, insieme all'Under 21. In modo da mantenere il ritmo per coloro che non erano in Nazionale. Poi sono andato a Verona a vedere la Fiorentina, per prepararci in vista di domani, ho parlato con Pongracic che ho allenato in Germania e mi ha detto di aspettarmi tutt'altro. Clima? Grazie agli amici italiani che hanno portato il sole.
Futuro e Fiorentina—
Futuro? Ho già preso una decisione. La nostra stagione? Abbiamo avuto alti e bassi. adesso siamo nella fase decisiva. Non tutti giocano dei quarti di finale in Conference, a meno che tu non sia un giocatore della Fiorentina. Loro sono abituati. Finale anticipata? Ci sono tante squadre tedesche, spagnole e italiane in Europa. La Fiorentina è migliorata tanto, basta vedere la classifica. Mi aspetto una Fiorentina migliore rispetto a quella di Verona, più quella vista contro l'Inter. A volte si gioca meglio, altri meglio ma la squadra è competitiva e sa sfruttare al meglio gli errori degli avversari. La Fiorentina sta centrando la salvezza, si concentreranno sulla Conference. Poi hanno diversi infortunati, vedremo chi recupererà. Contro lo Jagiellonia ho visto un calcio molto inteso da parte della squadra di Paolo Vanoli. Dovremo essere bravi a puntare sui nostri punti di forza. Se la Fiorentina sentirà la pressione? Vedremo domani, possiamo anche essere superiori ma dobbiamo dimostrarlo. Mateta? Sta cercando la giusta forma, vedremo come starò domani. De Gea? Forte, fantastico vederlo così in forma ma non siamo preoccupati. Assenza di Kean? Non cambierà il nostro approccio. Ho visto che ha segnato con l'Italia ed è il primo marcatore della Fiorentina. Piccoli è un giocatore diverso, si muove in un altra maniera. Ma la Fiorentina ha tanti giocatori pericolosi, come Parisi (assente nella lista dei convocati, ndr) e Mandragora. Dobbiamo giocare in attacco ma avere un equilibrio. Domani non sarà decisiva, c'è anche un ritorno.
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