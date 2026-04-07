Antivigilia dell'andata dei quarti di finale di Conference League. La Fiorentina, giovedì alle 21, è di scena al "Selhurst Park" di Londra contro il Crystal Palace di Oliver Glasner. Domani il programma della vigilia, come sempre in campo europeo, prevede la rifinitura delle due squadre e la conferenza stampa dei due tecnici, insieme ad un calciatore delle rispettive squadre.
gli appuntamenti
Crystal Palace-Fiorentina: il programma della vigilia in Conference League
Gli orari in agenda—
Si comincia mercoledì mattina alle 11:00 (ora italiana) con la rifinitura della Fiorentina di Vanoli. Sul campo di allenamento del Viola Park, con i primi 15 minuti aperti ai media. Alle 11:30 (orario inglese, le 12:30 in Italia) si svolge l’allenamento di rifinitura del Crystal Palace, presso il Crystal Palace Academy Copers Cope Road, Beckenam. Anche per la seduta delle Eagles i primi 15 minuti saranno aperti ai media.
Parola ai tecnici—
Alle 13:30 (orario inglese, 14:30 in Italia), l’allenatore del Palace, Oliver Glasner e un calciatore incontreranno i giornalisti, presso la sala stampa del Training Centre. Alle 18:30 (orario inglese, 19:30 in Italia), presso la sala stampa di Selhurst Park, si terrà la conferenza stampa di Paolo Vanoli e di un calciatore della Fiorentina.
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