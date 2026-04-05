Wharton (Crystal Palace): “Ecco cosa cambiamo in Europa. Non mi monto la testa”

La Conference League non è la Premier, ed il Crystal Palace di Wharton ha dovuto adattare il proprio gioco

Redazione VN 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 16:10)

La Fiorentina si prepara al quarto di finale contro il Crystal Palace. Adam Wharton è la luce delle Eagles, uno dei migliori talenti del calcio inglese. Il centrocampista è nel giro dell'Inghilterra, ed ha parlato a TalkSport. Le sue parole:

"Cerco di rimanere con i piedi per terra, di concentrarmi su me stesso e su come posso migliorare. Sai, se pensi di essere in cima al mondo, la caduta è lunga. Io ascolto semplicemente quello che dicono gli allenatori e lo staff, perché hanno a cuore il mio benessere e vogliono che io migliori e che li aiuti il ​​più possibile. "Quando giochi a centrocampo, devi comunicare molto di più. Devi parlare con i difensori, poi con gli esterni e gli attaccanti. Devi parlare un po' con tutti. Si tratta di cercare di comunicare di più, perché poi è utile per la squadra se ognuno sa cosa deve fare"

I cambiamenti del Palace: "Con Glasner, sto cercando di imparare il più possibile da lui. Il nostro modo di giocare, e poi le competizioni europee di quest'anno, è stato diverso, quindi ci siamo concentrati molto di più sul possesso palla, cercando di far circolare velocemente il pallone e di scardinare le difese avversarie, cosa che non abbiamo fatto molto in Premier League, perché le squadre sono più aggressive contro di noi"