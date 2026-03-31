Real Madrid su un talento del Crystal Palace: la folle cifra chiesta dai londinesi

Wharton sta impressionando mezza Europa: Real Madrid e molte altre big si stanno già muovendo per prenderlo. Con la Fiorentina: "Ulteriore palcoscenico per dimostrare"

Redazione VN 31 marzo 2026 (modifica il 31 marzo 2026 | 12:12)

Il mercato si accende attorno a Adam Wharton. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il centrocampista del Crystal Palace sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, rimasto impressionato dalle prestazioni del classe 2002.

Il talento inglese, già entrato nel giro della Inghilterra guidata da Thomas Tuchel, starebbe valutando un addio nella prossima estate. Secondo The Sun, Wharton avrebbe già manifestato al club londinese la volontà di cambiare aria, attirando l’interesse anche di top club come Manchester United, Manchester City e Liverpool.

Il nodo principale resta però la valutazione: il Crystal Palace non ha alcuna intenzione di privarsene facilmente e avrebbe fissato un prezzo intorno ai 100 milioni di euro. Una cifra che, al momento, appare fuori portata anche per il Real Madrid, che puntava a un’operazione più contenuta per un profilo giovane ma già di grande prospettiva.

Cresciuto nel settore giovanile dei Blackburn Rovers, Wharton era arrivato a Londra per circa 21 milioni di euro, diventando rapidamente uno dei punti di riferimento della squadra. Un’ascesa che oggi lo proietta tra i centrocampisti più richiesti d’Europa.

Con la Fiorentina ulteriore occasione per mostrare il suo talento? Qui sorgono i più grandi dubbi e le più grandi preoccupazioni per i tifosi del Crystal Palace. Wharton ha infatti recentemente lasciato il ritiro della nazionale inglese a causa di un infortunio (le condizioni).