Brennan Johnson, esterno del Crystal Palace, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:
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Johnson (conf): “Fiorentina forte e organizzata. Conosco Solomon e Paratici”
"La Fiorentina è molto solida, non sarà facile. Noi favoriti? Questa cosa ci fa piacere e ci dà fiducia. Giocare in Premier League può essere un vantaggio per vincere le partite"
L'eliminazione del Galles? Non è stato facile riprendere dopo quanto successo, tornare qui è stata una boccata d'acqua. Io segno gol importanti? Sì e spero di rifarlo ancora. La Fiorentina è una squadra ottima, organizzata. Conosco Solomon, dai tempi del Tottenham ma ha avuto tanti infortuni. Conosco anche Paratici. La Fiorentina è molto solida, non sarà facile. Noi favoriti? Questa cosa ci fa piacere e ci dà fiducia. Giocare in Premier League può essere un vantaggio per vincere le partite. Sono arrivato al mio limite? Assolutamente no, posso ancora migliorare tanto. Fattore casa? Sarà importantissimo. Con loro sarà più facile fare risultato. l'Italia fuori dai Mondiali? Vedere fuori il Galles è stato devastante, mentre vedere l'eliminazione. De Gea? Un giocatore fantastico, ma non siamo preoccupati.
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