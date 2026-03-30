Il Commissario Tecnico dell'Italia U21, Silvio Baldini, ha parlato in conferenza stampa dei ragazzi presenti in squadra, tra i quali Ndour e Comuzzo della Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS nazionali Italia U21, Baldini applaude Ndour, Comuzzo e compagni: “Migliorati tantissimo”
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Italia U21, Baldini applaude Ndour, Comuzzo e compagni: “Migliorati tantissimo”
Le parole in conferenza stampa del Commissario Tecnico della Nazionale italiana Under 21, Silvio Baldini, sulla squadra a disposizione in vista della Svezia
Con la Svezia, l'unico cambio che faremo è Fini che giocherà al posto di Cherubini. Non sarà difficile fare le scelte contro la Svezia, perché i ragazzi si stanno allenando tutti bene e, a prescindere da chi sceglierò, sono sicuro di non sbagliare. Hanno capito che quando giocano devono essere squadra, avere un'idea di gioco ed essere in grado di svilupparla. Da quando li ho visti la prima volta sono migliorati tantissimo, anche grazie al minutaggio aumentato nelle rispettive squadre.
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