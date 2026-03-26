Viola in Nazionale: Kean speranze mondiali, stasera guida l’attacco azzurro

Sono meno del solito i calciatori della Fiorentina che hanno lasciato Firenze in questa sosta per aggregarsi alle rispettive Nazionali. Il numero dei "Viola in Nazionale", infatti, è diminuito ulteriormente rispetto a novembre: solamente 6. Una buona notizia per mister Vanoli che potrà lavorare in queste due settimane con il grosso della rosa a disposizione e preparare al meglio l'infuocato mese di aprile che attende la Fiorentina.