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Viola in Nazionale: Kean speranze mondiali, stasera guida l’attacco azzurro

Moise Kean
Il dettaglio degli impegni di calciatori viola in Nazionale in questa sosta: solo in 6 convocati. Azzurri e Azzurrini con sfide importanti
Redazione VN

Sono meno del solito i calciatori della Fiorentina che hanno lasciato Firenze in questa sosta per aggregarsi alle rispettive Nazionali. Il numero dei "Viola in Nazionale", infatti, è diminuito ulteriormente rispetto a novembre: solamente 6. Una buona notizia per mister Vanoli che potrà lavorare in queste due settimane con il grosso della rosa a disposizione e preparare al meglio l'infuocato mese di aprile che attende la Fiorentina.

Ricordiamo che, in primis, la federazione islandese ha risparmiato Gudmundsson dalle due amichevoli con Haiti e Canada. Rimasti a casa anche Dodò e Fagioli, probabilmente i due più delusi per le scelte del rispettivi Ct. Infine, resterà a Firenze anche Solomon, in modo da sfruttare al meglio la sosta per rientrare a lavorare in gruppo.

Di seguito vi proponiamo il dettaglio degli impegni che attendono i calciatori della Fiorentina:

KEAN (Italia)

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  • 26/03, ore 21:00, Italia-Irlanda del Nord (semifinali playoff Qualificazioni Mondiali)

    • NDOUR e COMUZZO (Italia U21)

    —  

  • 26/03, ore 18:15, Italia U21-Macedonia del Nord U21 (Qualificazioni Europei U21)

  • 31/03, ore 18:30, Svezia U21-Italia U21 (Qualificazioni Europei U21)

    • BALBO (Venezuela)

    —  

  • 27/03, ore 11:00, Venezuela-Trinidad e Tobago (Amichevole)

  • 30/03, ore 16:00, Uzbekistan-Venezuela (Amichevole)

    • PONGRACIC (Croazia)

    —  

  • 27/03, ore 00:30, Croazia-Colombia (Amichevole)

  • 01/04, ore 02:00, Brasile-Croazia (Amichevole)

    • KOSPO (Bosnia Under21)

    —  

  • 27/03, ore 15:00 Bosnia-Slovenia (Qualificazioni Europei U21)

  • 31/03, ore 17:00 Israele-Bosnia (Qualificazioni Europei U21)

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