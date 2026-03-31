Una serata che Vincenzo Montella non dimenticherà facilmente. L'ex allenatore della Fiorentina ce l'ha fatta, missione compiuta per lui e per la Turchia. L'1-0 inflitto al Kosovo nella finale playoff sancisce l'ottenimento del pass per i prossimi Mondiali. Così la selezione turca torna ad affacciarsi alla Coppa del Mondo dopo ventiquattro anni.
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Impresa per Montella: riporta la Turchia ai Mondiali dopo ventiquattro anni
La squadra dell'ex tecnico viola ha eliminato in finale playoff il Kosovo
Era targata 2002 l'ultima partecipazione della Turchia al Mondiale, quando la Nazionale del Bosforo raggiunse un incredibile e sorprendente terzo posto finale. Adesso Montella può disputare la manifestazione più importante, dopo l'ottimo Europeo disputato nel 2024.
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