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Nazionale, Kean non si ferma più: subito gol in finale playoff contro la Bosnia

Nazionale, Kean non si ferma più: subito gol in finale playoff contro la Bosnia - immagine 1
Ancora un gol per l'attaccante viola con la magliaazzurra
Redazione VN

Bastano pochi minuti al centravanti viola Moise Kean per realizzare la rete del vantaggio azzurra contro la Bosnia nella finale playoff per accedere ai Mondiali.

Decisivo l’errore dei padroni di casa in fase di costruzione dal basso, con l'estremo difensore bosniaco che consegna il pallone a Barella, rapido a servire l’attaccante della Fiorentina, il quale, con una botta di prima intenzione, non perdona Dzeko e compagni. Un altro gol fondamentale di Kean per l'Italia.

Purtroppo, verso la fine del primo tempo è arrivata l'espulsione di Bastoni: sarà necessario difendere per tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.

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