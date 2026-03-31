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Bosnia-Italia, le ufficiali: ecco il partner di Kean. Sfida a distanza con Dzeko

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Gattuso sceglie la linea della continuità: confermati gli 11 che hanno battuto l'Irlanda del Nord. Ci si gioca il Mondiale
Redazione VN

Kean da una parte, Dzeko dall'altra. Tutto confermato nelle formazioni ufficiali di Bosnia-Italia, la partita che vale il Mondiale. I due attaccanti, compagni di squadra nella Fiorentina fino a gennaio, a guidare le rispettive nazionali. Gattuso sceglie ancora Retegui (e non Esposito) come partner di Moise, confermando in blocco gli stessi 11 scesi in campo giovedì contro la Macedonia del Nord. Queste le formazioni ufficiali, si gioca a Zenica alle ore 20:45.

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Deidc, Memic; Demirovic, Dzeko. CT Barbarez

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui. CT Gattuso

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