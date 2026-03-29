Non bastava l'ambiente ostile, anche il meteo di Zenica non promette niente di buono. Così, come scrive La Gazzetta dello Sport, la Nazionale ha optato per un cambio di programma dopo un sopralluogo effettuato da un delegato della Figc in loco.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Meteo ostile a Zenica. L’Italia rimanda la partenza per la Bosnia”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Meteo ostile a Zenica. L’Italia rimanda la partenza per la Bosnia”
Cambi di programma in casa Italia per la partenza verso Zenica: il freddo convince Gattuso a rimandare tutto. Il nuovo piano
In Bosnia è caduta la neve nelle ultime ore. Le temperature sono annunciate in risalita ma la pioggia dovrebbe comunque appesantire il terreno di gioco. Ecco perché Gattuso ha preferito evitare di svolgere l'allenamento di rifinitura nello stadio dove si giocherà la partita, preferendo svolgere un'ultima mattinata a Coverciano.
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La squadra partirà quindi domani alle 16.30 con un charter da Firenze e raggiungerà Zenica intorno alle 19 per le consuete attività della vigilia: perlustrazione del campo, che vuoto farà poca impressione, e conferenza stampa del commissario tecnico e di un calciatore.
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