Gazzetta: “Meteo ostile a Zenica. L’Italia rimanda la partenza per la Bosnia”

In Bosnia è caduta la neve nelle ultime ore. Le temperature sono annunciate in risalita ma la pioggia dovrebbe comunque appesantire il terreno di gioco. Ecco perché Gattuso ha preferito evitare di svolgere l'allenamento di rifinitura nello stadio dove si giocherà la partita, preferendo svolgere un'ultima mattinata a Coverciano.