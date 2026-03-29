Sohm, per Italiano sempre più fondamentale. E la Fiorentina osserva interessata

Dopo un avvio in sordina, Sohm da marzo è entrato sempre più negli ingranaggi di questo Bologna . Il piccolo passo indietro con la Lazio la racconta giusta solo in parte: dalla trasferta di Genova in poi, cioè dal 15 febbraio scorso (la sua prima da titolare) Simon è diventato progressivamente ben più di una semplice alternativa in mezzo, confermandosi anzi uno dei più utilizzati dal tecnico rossoblù.

Come scrive il Corriere dello Sport, decisiva per lo svizzero è stata la svolta tattica messa in atto a un certo punto da Italiano: giù il trequartista e su la mezzala, per rendere la squadra più coperta dietro. Un cambio di identità che ha fatto le fortune di Sohm.

Il centrocampista svizzero ha bene in mente gli obiettivi, e vuole essere l’asso in più di questo Bologna già dalla trasferta di Cremona. Dunque, ancora per due sessioni, a partire da quella prevista tra 48 ore, il centrocampo sarà esclusiva di Simon Sohm: innesto invernale che con l’arrivo della primavera, vuole sbocciare in via definitiva e convincere i rossoblu a riscattarlo a fine stagione dalla Fiorentina.