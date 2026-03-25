CorSport: “Cosa pensa Sartori di Sohm. Riscatto? Ecco da cosa dipende”

Svelato il futuro di Simon Sohm

Redazione VN 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 07:28)

Il Corriere dello Sport si sofferma sul possibile riscatto da parte del Bologna di Simon Sohm. A oggi sia Vincenzo Italiano che Sartori e Di Vaio sono contenti di quello che è il suo rendimento e di come sta lavorando anche nel corso della settimana, ma solo a fine campionato si ritroveranno per fare il punto della situazione e decidere se sarà opportuno trovare un accordo con la Fiorentina essendo entrati nell’ordine di idee di esercitare il diritto di riscatto oppure se di contro lasciarlo alla Viola e di conseguenza buttarsi su un’altra strada.

L’eventuale permanenza di Sohm a Bologna sarà figlia anche di quello che lo svizzero farà e di come lo farà da qui alla fine dell’annata. Ma in questo vertice tra il governo del Bologna e Italiano la priorità riguarderà l’aspetto tattico, nel senso che l’allenatore rossoblù dovrà informare l’area tecnica su quella che è la sua idea per la squadra di domani, perché nel caso in cui decidesse di giocare con il 4-2-3-1 sarebbe un conto mentre nel caso in cui invece scegliesse di proporre il 4-3-3 lo scenario inevitabilmente cambierebbe.

Se il Bologna dovesse giocare con due mediani e il trequartista, Sartori e Di Vaio gli metterebbero a disposizione un centrocampista più difensivo, se invece dovesse giocare con il centrocampo a tre ecco che acquisterebbero un centrocampista che sia bravo anche sul piano tattico.

A oggi quella che possa essere la strategia tattica di Italiano per il Bologna di domani non la conoscono nemmeno gli uomini dell’area tecnica, per quello che è stato e in parte per quello che ancora è si può affermare come la squadra modellata sul 4-2-3-1 l’abbia sempre gradita di più rispetto all’altra. In caso di centrocampo a due Sartori e Di Vaio dovrebbero acquistare solo un centrocampista, mentre in caso di centrocampo a tre gli acquisti da fare in questo reparto sarebbero due. O addirittura tre se poi Sohm non dovesse essere riscattato.