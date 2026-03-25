Il Corriere dello Sport si sofferma sul peso di Fabio Paratici sulla Fiorentina di Poalo Vanoli.Da quando è arrivato il nuovo ds, i giocatori hanno cambiato passo. Il merito è anche dell'esperienza dell'esperto dirigente:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Incontri e colloqui. Così Paratici ha cambiato la Fiorentina”
Corriere dello Sport
CorSport: “Incontri e colloqui. Così Paratici ha cambiato la Fiorentina”
Si vede la mano dell'ex Juventus
Incontri e confronti con il gruppo, colloqui personali e collettivi, scambio continuo di dati e informazioni con l’allenatore in un do ut des da applicare poi sul campo: il tutto nella ricerca di dare un’identità precisa a ogni singolo calciatore e, come conseguenza necessaria, alla squadra. Esattamente quello che si è visto domenica sera contro la capolista Inter, culmine di questo lavoro combinato e non tanto per il pareggio comunque meritato, quanto per la capacità di non farsi travolgere dagli eventi negativi subitanei, ma viceversa di trovare le risorse prim’ancora psicologiche che tecniche per reagire e mettersi alla pari dell’avversario. Ciò che si sta perseguendo al Viola Park con altra determinazione da quel 4 febbraio, oltre gli allenamenti, oltre la condivisione degli studi sui flussi di gioco, sugli errori commessi, sui difetti da eliminare, sulle qualità solo da tirare fuori, in una connessione allargata a tutte le componenti. La consapevolezza fuori dal campo trasferita dentro in un’assunzione di responsabilità che sta portando la Fiorentina fuori dal baratro: manca poco e la strada è quella giusta.
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