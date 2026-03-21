Nome nuovo per la panchina viola: Paratici guarda in Turchia

La Fiorentina si muove per la prossima stagione , in particolare il Ds Paratici è a lavoro per individuare la guida tecnica qualora si dovesse consumare il divorzio con Paolo Vanoli . In tal senso dalla Turchia rimbalzano voci insistenti di un interesse da parte del club viola per Domenico Tedesco , attuale tecnico del Fenerbahce .

A parlarne è il portale Fanatik che scrive dell'ex ct del Belgio come di uno dei nomi in cima alla lista di Paratici. La Fiorentina - si legge - sarebbe in contatto costante con Tedesco. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, nativo della Calabria ma di nazionalità tedesca.