La Fiorentina si muove per la prossima stagione, in particolare il Ds Paratici è a lavoro per individuare la guida tecnica qualora si dovesse consumare il divorziocon Paolo Vanoli. In tal senso dalla Turchia rimbalzano voci insistenti di un interesse da parte del club viola per Domenico Tedesco, attuale tecnico del Fenerbahce.
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Nome nuovo per la panchina viola: Paratici guarda in Turchia
Dalla Turchia rimbalzano voci insistenti di un interesse da parte del club viola per l'attuale tecnico del Fenerbahce
A parlarne è il portale Fanatik che scrive dell'ex ct del Belgio come di uno dei nomi in cima alla lista di Paratici. La Fiorentina - si legge - sarebbe in contatto costante con Tedesco. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, nativo della Calabria ma di nazionalità tedesca.
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