Il Milan cerca una punta per la prossima stagione e riparte da nomi importanti. L'edizione odierna di Tuttosport analizza il borsino delle possibili scelte dei rossoneri per l'estate che verrà. Come spiega il quotidiano, l'agente Moggi (che cura gli interessi di Retegui) insieme al DS Tare si sono incontrati al ristorante: un incontro non certamente casuale, in cui si è evidentemente parlato anche dell'attaccante della Nazionale. Già Moncada aveva trattato l'italo-argentino prima di scegliere Morata e con Retegui che passò all'Atalanta. Già nella scorsa estate il Milan aveva fatto un tentativo per portarlo al Milan ma le richieste nerazzurre furono troppo alte.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Il Milan potrebbe abbassare la clausola di Kean inserendo un giocatore”
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Tuttosport: “Il Milan potrebbe abbassare la clausola di Kean inserendo un giocatore”
Il Milan punta anche Moise Kean per il futuro. Allegri vuole un bomber da 20 gol e si punterebbe ad abbassare la clausola.
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Ma non è l'unico. Allegri ha chiesto chiaramente un centravanti importante, che segni 20 gol a stagione. Retegui è l'identikit giusto, ma attenzione alle alternative: secondo quanto si legge nei radar milanisti resta ben saldo anche il nome di Kean. L'attaccante viola piace, anche se la clausola di 62 milioni è importante: si potrebbe provare ad abbassare la cifra e inserire una contropartita tecnica, che potrebbe essere Camarda. In più c'è quel problema alla tibia, che attanaglia il giocatore da qualche mese.
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