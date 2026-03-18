Tuttosport: “Il Milan potrebbe abbassare la clausola di Kean inserendo un giocatore”

Il Milan cerca una punta per la prossima stagione e riparte da nomi importanti. L'edizione odierna di Tuttosport analizza il borsino delle possibili scelte dei rossoneri per l'estate che verrà. Come spiega il quotidiano, l'agente Moggi (che cura gli interessi di Retegui) insieme al DS Tare si sono incontrati al ristorante: un incontro non certamente casuale, in cui si è evidentemente parlato anche dell'attaccante della Nazionale. Già Moncada aveva trattato l'italo-argentino prima di scegliere Morata e con Retegui che passò all'Atalanta. Già nella scorsa estate il Milan aveva fatto un tentativo per portarlo al Milan ma le richieste nerazzurre furono troppo alte.