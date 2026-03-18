Nella gara di andata al Franchi contro il Rakow la Fiorentina ha vinto per 2-1(reti di Ndour e Gudmundsson) e nel mirino adesso c'è l'accesso ai quarti, senza frenesia ma con l'ambizione e la voglia di passare il turno per andare avanti il più possibile nella competizione.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Un difensore non recupera per la Conference. Straordinari per Parisi?”
C'è come sempre da onorare l'impegno internazionale, ma anche da gestire le forze visto il doppio impegno fra Conference e Serie A. Rispetto a Cremona ci saranno almeno sei uomini diversi nell'undici iniziale a cominciare dal portiere: Christensen torna fra i pali e fa riposare De Gea, Comuzzo sarà il volto nuovo al centro della difesa, e Ndour, Fazzini, Fabbian insieme a Harrison si spartiranno centrocampo e fasce offensive.
Difficile invece il recupero di Fortini a causa della lombalgia che lo ha tenuto fuori dai convocati lunedì scorso, in dubbio pure Gosens per un trauma toracico posteriore rimediato allo Zini. Da capire quindi se riuscirà a riposare del tutto Parisi, ora in gran forma e vero jolly viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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