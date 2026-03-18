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Gazzetta: “Un difensore non recupera per la Conference. Straordinari per Parisi?”

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Tutti i dubbi di Paolo Vanoli
Redazione VN

Nella gara di andata al Franchi contro il Rakow la Fiorentina ha vinto per 2-1(reti di Ndour e Gudmundsson) e nel mirino adesso c'è l'accesso ai quarti, senza frenesia ma con l'ambizione e la voglia di passare il turno per andare avanti il più possibile nella competizione.

C'è come sempre da onorare l'impegno internazionale, ma anche da gestire le forze visto il doppio impegno fra Conference e Serie A. Rispetto a Cremona ci saranno almeno sei uomini diversi nell'undici iniziale a cominciare dal portiere: Christensen torna fra i pali e fa riposare De Gea, Comuzzo sarà il volto nuovo al centro della difesa, e Ndour, Fazzini, Fabbian insieme a Harrison si spartiranno centrocampo e fasce offensive.

Difficile invece il recupero di Fortini a causa della lombalgia che lo ha tenuto fuori dai convocati lunedì scorso, in dubbio pure Gosens per un trauma toracico posteriore rimediato allo Zini. Da capire quindi se riuscirà a riposare del tutto Parisi, ora in gran forma e vero jolly viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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