Gazzetta: “Un difensore non recupera per la Conference. Straordinari per Parisi?”

Nella gara di andata al Franchi contro il Rakow la Fiorentina ha vinto per 2-1 (reti di Ndour e Gudmundsson) e nel mirino adesso c'è l'accesso ai quarti, senza frenesia ma con l'ambizione e la voglia di passare il turno per andare avanti il più possibile nella competizione.

C'è come sempre da onorare l'impegno internazionale, ma anche da gestire le forze visto il doppio impegno fra Conference e Serie A. Rispetto a Cremona ci saranno almeno sei uomini diversi nell'undici iniziale a cominciare dal portiere: Christensen torna fra i pali e fa riposare De Gea, Comuzzo sarà il volto nuovo al centro della difesa, e Ndour, Fazzini, Fabbian insieme a Harrison si spartiranno centrocampo e fasce offensive.