CorSport: “Gattuso stima e segue Parisi. E piace tanto a un allenatore di Serie A”

Fabiano Parisi si è confermato decisivo nella vittoria chiave per la salvezza , segnando un gol pesante dopo una brillante azione personale. Pur essendo solo il terzo centro in maglia viola, la sua crescita nel corso della stagione è stata tale da renderlo uno dei giocatori più migliorati della squadra. Da elemento marginale è diventato protagonista, incarnando lo spirito di chi non ha mai smesso di lottare in un’annata complicata.

La svolta è arrivata con l’arrivo di Vanoli, che ha avuto l’intuizione di schierarlo come esterno offensivo destro, ruolo che ha esaltato le sue qualità di velocità, tecnica e capacità di saltare l’uomo. Da quel momento Parisi è diventato quasi insostituibile, collezionando numerose presenze da titolare e attirando elogi sia da addetti ai lavori sia da figure importanti del calcio europeo. Il cambio di posizione ha rilanciato una carriera che sembrava essersi arenata dopo il suo arrivo a Firenze.