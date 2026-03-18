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Corriere Fiorentino

CorFio su Parisi: “Il suo agente si lamentava, lui mai. Adesso sogna la Nazionale”

CorFio su Parisi: “Il suo agente si lamentava, lui mai. Adesso sogna la Nazionale” - immagine 1
La grande intuizione di Paolo Vanoli
Redazione VN

Fabiano Parisi, dopo aver ricoperto diversi ruoli, ha trovato la sua dimensione come esterno offensivo destro, diventando un elemento fondamentale della Fiorentina. La sua centesima presenza con la maglia viola è coincisa con il primo gol stagionale, segnato con il piede debole, a conferma dei progressi fatti. Da semplice gregario, Parisi si è trasformato in uno dei protagonisti della risalita della squadra, grazie a prestazioni sempre più convincenti.

Il merito principale di questa crescita va a Vanoli, che ha avuto l’intuizione di cambiarne posizione già dalla partita contro l’Udinese del 21 dicembre. Da quel momento Parisi non è stato più spostato, iniziando un percorso di adattamento che lo ha portato a padroneggiare movimenti e caratteristiche tipiche di un’ala offensiva. Il suo contributo si è visto sia in fase di costruzione che nelle azioni decisive, diventando un punto di riferimento sulla fascia destra.

Dopo stagioni segnate da utilizzo discontinuo e cambi di ruolo con diversi allenatori, con il suo procuratore (Giuffredi) che si lamentava spesso,Parisi ha saputo imporsi con professionalità e spirito di sacrificio, senza polemiche. La sua crescita ha migliorato anche l’equilibrio della squadra, favorendo compagni come Dodò e rendendo più imprevedibile l’attacco. Oggi rappresenta una risorsa preziosa per la Fiorentina e, grazie alla sua duttilità, potrebbe attirare l’attenzione anche della Nazionale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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