L’agente Giuffredi: “Parisi è tra i più forti in A. Grande intuizione di Vanoli”

Giuffredi: "Parisi e Ranieri trascinatori della Fiorentina. L'intuizione di Vanoli su Fabiano è stata geniale, è uno dei più forti in Italia"

Redazione VN 17 marzo - 18:46

Ai microfoni di Radio CRC, il noto agente Mario Giuffredi è intervenuto per analizzare il momento dei suoi assistiti, soffermandosi in particolare sui protagonisti della stagione della Fiorentina. Nonostante un'annata non priva di ostacoli per il club gigliato, il procuratore ha voluto sottolineare la crescita e la resilienza di due pilastri della squadra di Paolo Vanoli: Luca Ranieri e Fabiano Parisi.

Secondo Giuffredi, la forza dei due difensori risiede nel carattere, un marchio di fabbrica che accomuna tutti i calciatori della sua scuderia: "Non è un caso che nella Fiorentina i due profili migliori finora siano stati Parisi e Ranieri. Sono giocatori che non hanno mai mollato, nemmeno nelle fasi di assoluta difficoltà. Cerco sempre di assistere atleti che rispecchino il mio modo di pensare e il mio temperamento: loro due ne sono l'esempio perfetto".

L'intuizione di Vanoli — Il focus si è poi spostato sull'incredibile duttilità mostrata da Fabiano Parisi, trasformato tatticamente dall'allenatore viola. "Vederlo come esterno alto è stata una splendida intuizione di Vanoli" – ha spiegato Giuffredi – "Fabiano nasce terzino, ma si è adattato a destra e, nell'ultima sfida contro la Cremonese, ha giocato persino come centrocampista centrale. Credo sia uno dei calciatori più in forma dell'intera Serie A. D'altronde, se un tecnico come Fabregas spende parole d'elogio per lui dopo la gara contro il Como, significa che parliamo di un elemento di caratura internazionale".