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La Nazione

Ferrara: “La Fiorentina gioca da Fiorentina. Applausi per Parisi e Dodo”

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Il commento di Benedetto Ferrara
Redazione VN

Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, analizza la prestazione della Fiorentina contro la Cremonese. Ecco le sue parole:

Vittoria preziosa, quella che ci voleva per allungare dalla zona oscura della classifica. La Fiorentina gioca da Fiorentina, un collettivo capace (evento raro di questi tempi) di dominare il gioco e mangiarsi l'avversario in scioltezza. In mezzo a un gruppo bravo questa volta a non perdere l'ennesima occasione, è giusto sottolineare il fatto che ci sono due giocatori sopra le righe, visto che sono quelli capaci di saltare l'uomo e trascinare la squadra fuori dal recinto della prevedibilità. La velocità è la loro arma: Parisi e Dodo, applausi per loro. Il primo sta attraversando un periodo importante, bravo anche nel nuovo ruolo di esterno alto (a destra). Un gol e tanto sacrificio, di questi tempi è lui l'uomo in più. L'altro, il brasiliano, dimostra, con un assolo straordinario, quanto la tecnica e la rapidità siano fondamentali per immaginare qualcosa di diverso. Bravi loro e bravi tutti. Perché vincere a Cremona valeva tantissimo. E cosi è andata.

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