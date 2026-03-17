Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, analizza la prestazione della Fiorentina contro la Cremonese. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Ferrara: “La Fiorentina gioca da Fiorentina. Applausi per Parisi e Dodo”
La Nazione
Ferrara: “La Fiorentina gioca da Fiorentina. Applausi per Parisi e Dodo”
Il commento di Benedetto Ferrara
Vittoria preziosa, quella che ci voleva per allungare dalla zona oscura della classifica. La Fiorentina gioca da Fiorentina, un collettivo capace (evento raro di questi tempi) di dominare il gioco e mangiarsi l'avversario in scioltezza. In mezzo a un gruppo bravo questa volta a non perdere l'ennesima occasione, è giusto sottolineare il fatto che ci sono due giocatori sopra le righe, visto che sono quelli capaci di saltare l'uomo e trascinare la squadra fuori dal recinto della prevedibilità. La velocità è la loro arma: Parisi e Dodo, applausi per loro. Il primo sta attraversando un periodo importante, bravo anche nel nuovo ruolo di esterno alto (a destra). Un gol e tanto sacrificio, di questi tempi è lui l'uomo in più. L'altro, il brasiliano, dimostra, con un assolo straordinario, quanto la tecnica e la rapidità siano fondamentali per immaginare qualcosa di diverso. Bravi loro e bravi tutti. Perché vincere a Cremona valeva tantissimo. E cosi è andata.
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