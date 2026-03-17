Una Fiorentina solida, concentrata e a tratti brillante conquista un successo fondamentale nello scontro salvezza contro la Cremonese, portandosi a +4 e lasciando i lombardi in piena crisi. La squadra di Paolo Vanoli conferma il buon momento di forma, con risultati in crescita nelle ultime settimane, mentre sul fronte opposto la panchina di Davide Nicola vacilla, con possibili sostituti già in discussione. La prestazione viola rappresenta un segnale forte di rinascita dopo un periodo complicato. Da quando Fabio Paratici è giunto a Firenze, ha portato, risultati alla mano, quella serenità che era mancata in precedenza alla squadra viola
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Tuttosport: “Paratici ha portato la tranquillità che serviva alla Fiorentina”
L’avvio vede una Cremonese più intraprendente, capace di creare subito pericoli, ma la Fiorentina cresce col passare dei minuti grazie al lavoro del centrocampo. Il match si sblocca con Parisi, bravo a finalizzare un’azione ben costruita, interrompendo anche un lungo digiuno dal gol della squadra. Da lì in poi i viola prendono il controllo, approfittando delle difficoltà difensive avversarie e raddoppiando con Piccoli, che sfrutta al meglio un assist di Gosens.
Nella ripresa la Fiorentina chiude subito i conti con uno splendido contropiede finalizzato da Dodô, prima di una breve reazione della Cremonese, che accorcia con Okereke e sfiora il rientro. Tuttavia, i viola riprendono rapidamente il controllo e trovano il definitivo 4-1 con Gudmundsson, suggellando una vittoria meritata. Nel finale i padroni di casa provano con orgoglio a riaprire la gara, ma la Fiorentina gestisce senza rischi e porta a casa tre punti pesantissimi. Lo scrive Tuttosport.
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