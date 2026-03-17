Tuttosport: “Paratici ha portato la tranquillità che serviva alla Fiorentina”

Una Fiorentina solida, concentrata e a tratti brillante conquista un successo fondamentale nello scontro salvezza contro la Cremonese, portandosi a +4 e lasciando i lombardi in piena crisi. La squadra di Paolo Vanoli conferma il buon momento di forma, con risultati in crescita nelle ultime settimane, mentre sul fronte opposto la panchina di Davide Nicola vacilla, con possibili sostituti già in discussione. La prestazione viola rappresenta un segnale forte di rinascita dopo un periodo complicato. Da quando Fabio Paratici è giunto a Firenze, ha portato, risultati alla mano, quella serenità che era mancata in precedenza alla squadra viola