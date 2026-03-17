Repubblica sicura: “La vittoria che può svoltare la stagione della Fiorentina”

Tra i protagonisti spicca Fabiano Parisi, autore del gol che ha sbloccato la partita e di una prestazione brillante per velocità e incisività. Bene anche Piccoli, tornato al gol e decisivo pure come assist-man, così come Gudmundsson e Dodô. Dal punto di vista tattico, Paolo Vanoli ha dato continuità alle sue scelte, avanzando Parisi nel tridente con Gudmundsson e Piccoli, mentre Gosens ha agito da terzino. Dopo un iniziale spavento sventato da De Gea, la Fiorentina ha preso il controllo del match, trovando il raddoppio con Piccoli e dominando il primo tempo.