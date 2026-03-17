La Fiorentina offre la miglior prestazione della stagione proprio nella partita più importante, travolgendo la Cremonese 4-1 in uno scontro diretto decisivo per la salvezza. I viola salgono a +4 sulla zona retrocessione, superano il Lecce e mettono nel mirino il Cagliari, dando l’impressione di poter aver trovato una svolta. La squadra ha unito qualità tecnica e spirito combattivo, vincendo non solo con la fame di chi lotta per salvarsi ma anche con il talento di chi potrebbe ambire a traguardi più alti.
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Repubblica sicura: “La vittoria che può svoltare la stagione della Fiorentina”
Tra i protagonisti spicca Fabiano Parisi, autore del gol che ha sbloccato la partita e di una prestazione brillante per velocità e incisività. Bene anche Piccoli, tornato al gol e decisivo pure come assist-man, così come Gudmundsson e Dodô. Dal punto di vista tattico, Paolo Vanoli ha dato continuità alle sue scelte, avanzando Parisi nel tridente con Gudmundsson e Piccoli, mentre Gosens ha agito da terzino. Dopo un iniziale spavento sventato da De Gea, la Fiorentina ha preso il controllo del match, trovando il raddoppio con Piccoli e dominando il primo tempo.
Nella ripresa i viola hanno chiuso subito i conti con il 3-0 firmato da Dodô, prima di un momentaneo calo che ha permesso alla Cremonese di accorciare con Okereke. Dopo qualche rischio, è arrivato il definitivo 4-1 di Gudmundsson a sigillare una gara mai realmente in discussione. Una vittoria che restituisce fiducia e leggerezza all’ambiente, permettendo alla Fiorentina di affrontare con uno spirito diverso i prossimi impegni, dalla sfida con l’Inter al ritorno europeo contro il Raków. Lo scrive Repubblica Firenze.
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