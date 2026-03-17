Calabrese: “La ‘formichina’ Vanoli l’ha fatta grossa. La Fiorentina è con lui”

La formichina Paolo Vanoli stavolta l’ha fatta grossa. Tre punti in casa della Cremonese, una diretta concorrente per la salvezza; una partita mai in affanno; un’identità di gioco finalmente chiara. E, soprattutto, un risultato pieno, concreto, inseguito come poche altre volte abbiamo visto in questa stagione. Se volevamo una conferma del fatto che tutta la squadra sta con il suo allenatore, l’abbiamo avuta. Per l’atteggiamento messo in campo la Fiorentina non solo ha meritato di vincere, ma si merita pure di stare fuori dalla zona retrocessione. Non solo ha lasciato dietro Cremonese e Lecce, ma ha messo pressione al Cagliari e ha nel mirino anche Torino e Genoa. Insomma, un piccolo capolavoro. Punti preziosi che potranno far comodo in futuro. E stavolta, almeno stavolta, è giusto festeggiare una vittoria fondamentale, che oltre a rimettere a posto le cose in classifica, dà coraggio e consapevolezza al gruppo.